Meriç Nehri'nde 'kırmızı' alarm

Son bir aydır artış eğiliminde olan Tunca Nehri ve Meriç Nehri, iki hafta önce kısa süreli taşkın yaşadıktan sonra yatağına dönmüştü. Ancak geçen hafta başında Tunca, yatağına yakın köylerdeki tarım arazilerini ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği Sarayiçi bölgesini yeniden su altında bıraktı.

Tunca’nın, Meriç’e katıldığı Kirişhane mevkiinde de taşkın meydana geldi. Meriç’in yüksek su hacmi nedeniyle geri tepmeye başlayan Tunca, kent merkezinde de su seviyesinin artmasına yol açtı.

TARİHİ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Su seviyesinin kritik noktaya yaklaşması üzerine Tunca Köprüsü, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Nehir çevresindeki bazı turistik tesisler ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Yerleşim alanlarına suyun ulaşması ise inşa edilen seddeler sayesinde şimdilik önleniyor. Ancak Meriç’e yakın güney köylerinde su seviyesi yatağın sınırına dayandı.

KRİTİK EŞİK 2 BİN 200 METREKÜP/SANİYE

Yetkililer, Meriç Nehri’nde debinin 1431 metreküp/saniye olarak ölçüldüğünü bildirdi. Yazlık ve kışlık seddelerin aşılması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtilirken mevcut değer nedeniyle nehir, “kırmızı” ikaz seviyesinde takip ediliyor.

KRİZ MASASI KURULDU, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olası bir taşkına karşı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Alınan karar doğrultusunda bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Sakarya’dan gelen ekipler, Edirne’de görev yerlerinde hazır bekletiliyor.

Yetkililer, vatandaşlara dere yatakları ve nehir kenarlarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.