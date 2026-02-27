Mersin'de arızalanan araca trafik polisinden destek

Mersin'in Tarsus ilçesindeki D-400 kara yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, üst geçit üzerinde arıza yaparak durdu. Yol ortasında kalan araç, trafikte aksamalara neden oldu.

TRAFİK POLİSİ ARACI İTEREK GÜVENLİ NOKTAYA ALDI

Bölgede görev yapan trafik polisi, hem yol güvenliğini sağladı hem de arızalanan aracı iterek üst geçidin sonuna kadar götürdü. Böylece araç, trafiği tehlikeye düşürmeyecek bir noktaya ulaştırıldı.

SÜRÜCÜLERDEN DESTEK KORNASI

Trafik polisinin aracı ittiğini gören diğer sürücüler, korna çalarak destek verdi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.