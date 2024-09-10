Meteoroloji uyardı! Sıcaklık düşecek: Şiddetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu haritasına göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise ortalama 5 derece düşecek.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayımlandı.

Buna göre önümüzdeki 24 saatlik dilimde ülkemizin batı ve kuzeydoğu bölgelerinde zaman zaman yoğun bulutlu bir hava hakim olacak.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi civarı, İç Anadolu’nun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu geçecek. Yağışların, özellikle Marmara ve Ege’nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz’in iç bölgelerinde kuvvetli, İzmir civarında ise zaman zaman çok kuvvetli olması öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

7 İLE SARI KOD

MGM tarafından 7 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.

Uyarı verilen iller arasında; Aydın Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne ve Manisa yer aldı.