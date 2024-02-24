Meteorolojiden hafta sonu tahmini: Bahar havası geliyor

Yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkili olmaya devam ediyor.
Bahar aylarına girilmediği halde yurt genelinde adeta bahar havası yaşanıyor.
Sıcaklıklar yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük hava tahmini raporuna göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve genel olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Artan sıcaklıkların etkisiyle, ülke genelinde daha sıcak bir hava dalgası yaşanacak.
Rapora göre, önümüzdeki beş günlük periyotta hava sıcaklıklarının Ankara'da 16, İstanbul'da 21, Antalya'da 21, İzmir'de 20, Samsun'da 14, Diyarbakır'da 16 ve Adana'da 22 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ise ülke genelinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde yer yer çok bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hafta sonu yağış tahmin edilmiyor.
"Batıda kar yağışına hasret kaldık"
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı değerlendirmelere göre şu açıklamalarda bulundu:
"Rüzgar olmasa hiç üşümeyeceğiz aslında ama rüzgar biraz üşütüyor tabii ki. Rüzgarın üşütme özelliği var. Şile'ye yaz gelmiş neredeyse hani bahar gelmiş diyelim. Yani kıştan çıkınca baharı görünce yaz zannediyoruz. Şimdi tabii bu sene hep böyle geçti buralar. Buralar dediğim İstanbul, Marmara, Ege, İç Anadolu hepsi böyle. Neden böyle geçti? Aralık, ocak, şubat bunlar kış ayları. Bize gelen meteorolojik sistemler ya Balkanlardan gelir yahut da Sibirya üzerinden gelir. Çoğunlukla oradan gelir daha doğrusu. Tabii aşağıdan da Akdeniz üzerinde de gelen olur ama çoğunlukla Sibirya ve Balkanlardan gelir. Bu sene azınlıkla oradan geldi. Çoğunlukla nereden geldi? Akdeniz üzerinden. Akdeniz üzerinden gelince de tabii ki İç Anadolu'da ayrı olmak üzere batıda kar yağışına hasret kaldık, olmadı."
"1 hafta Marmara'da yağış yok"
"Artık kar gelecek mi gelmeyecek mi sorularından uzaklaştık. Eylül-Ekim'de yaptığımız konuşmalarda bu sene çok zor demiştik İstanbul'da kar yağışının yağması. Hakikaten de öyle oldu, yağmadı hatta. Şimdi hafta sonu bugünden itibaren 4-5 derece daha ısınacak havalar. Yani hafta sonu İstanbul 20 dereceyi bulur. Mesela kuzey ilçeleri biraz daha fazla olur. Çünkü lodos geleceği için kuzey ilçelerindeki sıcaklıkları biraz daha arttıracak. Yağış yok. Bugün Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur var. Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda da yağmur var. Onun dışında bir yağmur yok. Sabah saatlerinde İzmir civarında biraz hafif bir yağmur vardı. Ve bu yağmursuzluk diyelim önümüzdeki 4-5 günde devam edecek. Yani gördüğüm kadarıyla 1 hafta Marmara'da yağış yok. Sıcaklıklar yükseliyor. Bundan sonra yeni bir soğuk hava dalgası gelir mi? Biraz zor gözüküyor. Artık buna göre hayatımızı düzenlememiz lazım."
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