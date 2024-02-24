Meteorolojiden hafta sonu tahmini: Bahar havası geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. İstanbul'da hafta sonu için öngörülen hava tahminlerine göre, sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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Yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkili olmaya devam ediyor.

Bahar aylarına girilmediği halde yurt genelinde adeta bahar havası yaşanıyor.

Sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük hava tahmini raporuna göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve genel olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Artan sıcaklıkların etkisiyle, ülke genelinde daha sıcak bir hava dalgası yaşanacak.

Rapora göre, önümüzdeki beş günlük periyotta hava sıcaklıklarının Ankara'da 16, İstanbul'da 21, Antalya'da 21, İzmir'de 20, Samsun'da 14, Diyarbakır'da 16 ve Adana'da 22 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise ülke genelinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde yer yer çok bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hafta sonu yağış tahmin edilmiyor.

"Batıda kar yağışına hasret kaldık"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı değerlendirmelere göre şu açıklamalarda bulundu:

"Rüzgar olmasa hiç üşümeyeceğiz aslında ama rüzgar biraz üşütüyor tabii ki. Rüzgarın üşütme özelliği var. Şile'ye yaz gelmiş neredeyse hani bahar gelmiş diyelim. Yani kıştan çıkınca baharı görünce yaz zannediyoruz. Şimdi tabii bu sene hep böyle geçti buralar. Buralar dediğim İstanbul, Marmara, Ege, İç Anadolu hepsi böyle. Neden böyle geçti? Aralık, ocak, şubat bunlar kış ayları. Bize gelen meteorolojik sistemler ya Balkanlardan gelir yahut da Sibirya üzerinden gelir. Çoğunlukla oradan gelir daha doğrusu. Tabii aşağıdan da Akdeniz üzerinde de gelen olur ama çoğunlukla Sibirya ve Balkanlardan gelir. Bu sene azınlıkla oradan geldi. Çoğunlukla nereden geldi? Akdeniz üzerinden. Akdeniz üzerinden gelince de tabii ki İç Anadolu'da ayrı olmak üzere batıda kar yağışına hasret kaldık, olmadı."

"1 hafta Marmara'da yağış yok"