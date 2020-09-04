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    Muharrem İnce Memleket Hareketi'ne başladı

    Muharrem İnce Memleket Hareketi'ne başladı

    Bin Günde Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, Sivas'taki ilk mitinginde istediği katılımı alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 11:02
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 11:02
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.

    Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" başlattı.

    Muharrem İnce'nin az katılımlı Sivas mitingi İZLE

    KATILIM ÇOK AZ

    Muharrem İnce, Memleket Hareketi’ni bugün Sivas’ta başlattı. Ancak İnce, başlattığı hareketten istediği katılımı alamadı.

    Meydanların dolu olması beklenirken, Muharrem İnce'yi Sivaslılar yalnız bıraktı.

    Muharrem İnce Memleket Hareketi ne başladı #1

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