Muş’ta evlat nöbeti sürüyor: Aileler DEM Parti önünde seslerini duyuruyor

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar açtı. Fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına seslenen aileler, yıllardır süren hasretin ve acının altını çizdi.

ANNELER VE BABALAR, DUYGUSAL ÇAĞRILARDA BULUNDU

Evlat nöbetine katılan anne Ayten Koçhan, çocuğundan yıllardır haber alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Oğlum amacınız ne? Derdiniz ne? Bir daha bu fırsat elinize geçmez. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu Amerika'nın, İsrail'in davasıdır. Gece gündüz televizyonların önündeyiz. Sizin hayalinizdeyiz. Yeter, analar babalar ağladı. Yeter, anaları babaları üzdünüz.