Muş’ta evlat nöbeti sürüyor: Aileler DEM Parti önünde seslerini duyuruyor

Muş’ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar açtı. Fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına seslenen aileler, yıllardır süren hasretin ve acının altını çizdi.
ANNELER VE BABALAR, DUYGUSAL ÇAĞRILARDA BULUNDU
Evlat nöbetine katılan anne Ayten Koçhan, çocuğundan yıllardır haber alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Oğlum amacınız ne? Derdiniz ne? Bir daha bu fırsat elinize geçmez. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu Amerika'nın, İsrail'in davasıdır. Gece gündüz televizyonların önündeyiz. Sizin hayalinizdeyiz. Yeter, analar babalar ağladı. Yeter, anaları babaları üzdünüz.
"OĞLUM YOLUNUZ YOL DEĞİL"
Baba Halit Altun da yıllardır evlat hasretiyle yaşadıklarını aktararak şunları söyledi:
Oğlum, bak defalarca sesleniyoruz. Bir an evvel gelin ailenize, yuvanıza, annenize, babanıza kavuşun. Yolunuz yol değil. Bunun bilincindesiniz. Bak süreç başladı, güzel günler hepimizi bekliyor. Vallahi davanız dava değil oğlum.
Muş’taki aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.