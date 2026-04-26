Muş’ta örnek yardım: Kimliğini unutan öğrenci sınava polisle yetişti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na katılmak üzere Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen 6. sınıf öğrencisi Ayşenur Kundu, kimlik belgesini yanında olmadığını fark etti.

POLİS EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Durumu sınav öncesi büyük bir endişeye neden olan öğrenci, yardım için polis ekiplerine başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenciyi vakit kaybetmeden Şehitlik Mahallesi’ndeki evine götürerek kimlik belgesini almasını sağladı.

ZAMANLA YARIŞIP SINAVA YETİŞTİRDİLER

Ekipler, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi yeniden okuluna ulaştırdı. Hızlı koordinasyon sayesinde Ayşenur Kundu sınava katılma hakkını kaybetmedi.

Yaşanan olayın ardından öğrenci ve ailesi, gösterdikleri duyarlılık ve destek nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti. Olay, ilçede takdirle karşılandı.