O ilimiz meğer altın yuvasıymış! Resmen fışkırdı: 4 milyar dolar...

Ahlatcı Holding, Yozgat’taki maden sahalarında yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde altın potansiyeli tespit edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Şirket, bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’ye ait yedi ruhsat sahasından biri için hazırlanan raporunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

4 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Açıklamaya göre, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi sınırlarında yer alan, Mitus Proje A.Ş. tarafından gerçekleştirilen jeolojik modelleme ve sondaj çalışmalarının ardından yaklaşık 41,2 milyon tonluk potansiyel cevher kütlesi ortaya çıkarıldı.

56 sondajın verilerine dayanan raporda potansiyelin 927 bin ons altına karşılık geldiği belirtildi.

Altının bugünkü kur değerine bakıldığında ise 4 milyar dolara denk geldiği ifade edildi.

"REZERV HENÜZ ARANIYOR"

Şirket, yapılan modellemenin cevherleşmenin litolojik, jeokimyasal ve yapısal özelliklerinin değerlendirildiğini ifade ederek, "Mevcut sondaj yoğunluğu, veri dağılımı ve yapısal süreklilik göz önüne alındığında, modelin bu aşamada yalnızca Arama Hedefi düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.