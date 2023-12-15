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Ordu'da kuyumculara sahte Cumhuriyet altını sattı! Şüpheli yakalandı

Ordu'da kuyumculara sahte Cumhuriyet altını sattı! Şüpheli yakalandı Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satarak dolandıran Z.K. isimli şahıs, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Y.Ş. de gözaltına alındı.