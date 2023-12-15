Ordu'da kuyumculara sahte Cumhuriyet altını sattı! Şüpheli yakalandı

Ordu'da kuyumcuları dolandıran şüpheliler polisin dikkatinden kaçmadı..
Dün akşam saatlerinde Sırrı Paşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, il dışından gelen Z.K., girdiği kuyumcuda Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi.
Atölyeye gönderilen altının, yapılan incelemede sahte olduğu tespit edildi.
Gözaltına alındı
Atölye çalışanları tarafından tutulan Z.K., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Soruşturmayı derinleştiren polis, Z.K. ile birlikte hareket ettiğini tespit ettiği Y.Ş.'yi (36) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kuyumcudaki o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
2 kuyumcuya 4 Cumhuriyet altını sattılar
Şüphelinin, aynı yöntemle caddedeki 2 kuyumcuya da 4 sahte Cumhuriyet altını sattığı ve yaklaşık 50 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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