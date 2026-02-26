Osmaniye’de 2 metrelik dev yayın balığı tezgahta

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı ve arkadaşları, Aladağ bölgesinde akşam saatlerinde attıkları ağları sabah erken saatlerde topladı. Ağlarda dört büyük balık olduğunu fark eden ekip, en büyük balığın 2 metre boyunda ve 98 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Kıyıya çıkarılan dev yayın balığı, daha sonra tezgahta sergilenerek satışa sunuldu.

KİLOSU 500 LİRADAN SATIŞTA

Vatandaşların ilgi odağı olan dev balık, kilogramı 500 TL’den satışa çıkarıldı. Balığı görmek için tezgahın etrafında toplanan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"DAHA ÖNCE 137 KİLOLUK YAKALADIM"

Balıkçı Ali Dağlı, daha önce 137 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakaladığını belirterek, bu yıl henüz o rekoru kıramadıklarını söyledi:

Akşam ağ attık, sabah çektiğimizde kısmetimizde bu balık varmış. Toplamda 3-4 büyük balık yakaladık. En büyüğü 98 kilo ve 2 metre uzunluğunda. Balıklar yeni yeni hareketlenmeye başladı. İnşallah daha büyükleri de gelir.

Balığın isteğe göre temizlenmiş ve fileto halinde de satışa sunulduğu öğrenildi.