PlayStation Plus eylül ayı fırsatı: Ücretsiz oyunlar açıklandı

Sony, PlayStation Plus abonelerinin uzun süredir merakla beklediği Eylül oyunlarını açıkladı.

Bu ay oyuncuları üç farklı yapım bekliyor. Özellikle platform severlerin gönlünü fethedecek bir oyun, listenin yıldızı oldu.

Ayın en dikkat çeken oyunu Psychonauts 2. Yaratıcı sanat tasarımı ve özgün hikâyesiyle öne çıkan yapım, eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlarla da biliniyor.

Eğlenceli oynanışı sayesinde hem yeni hem de tecrübeli oyuncular için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İşte PS Plus Eylül ayı ücretsiz oyunlar:

EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR

Psychonauts 2 | PS4 (Normal Fiyatı: 2.099 TL)

Stardew Valley | PS4 (Normal Fiyatı: 489 TL)

Viewfinder | PS4, PS5 (Normal Fiyatı: 875 TL)

PS Plus aboneleri, Eylül ayının ilk haftasından itibaren bu yeni ücretsiz oyunları hesaplarına ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilecek.