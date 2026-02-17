PTT'den emekli desteği: 14 bin TL ödeyecek! İşte şartları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Promosyon rekabetinde bir müjde daha geldi.

PTT, emekliler için yeni ödeneğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, PTT Emekli Ödeme Kampanyası'na ilişkin bilgi verdi.

Peki; PTT emekli promosyon şartları nelerdir? İşte, detaylar...

PTT 14 BİN TL DESTEK ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini belirtti.

Uraloğlu, bu şartı sağlayan emeklilerin, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabildiğini ifade etti.

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.