Abone ol: Google News

Ramazan yardımı başvuruları 2026: Nakit ve gıda yardımı başvuru kanalları

Nakdi Ramazan yardımı, gıda kolisi desteği, erzak ve alışveriş kartı gibi desteklerin farklı kurumlar tarafından sağlanacağı Ramazan 2026 için başvuru süreci merak edildi. Peki; Ramazan yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte, detaylar ve kurumlar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 10:41
Ramazan yardımı başvuruları 2026: Nakit ve gıda yardımı başvuru kanalları
  • 2026'da Ramazan yardımı için nakit ve gıda desteği başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonu ile çeşitli kurumlar tarafından sağlanıyor.
  • Yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
  • Başvurular, hane geliri ve sosyal durum gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde Türkiye genelinde büyük bir yardımlaşma seferberliği başladı.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen desteklerin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), kaymakamlıklar, belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ve nakdi destek sağlıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, "2026 Ramazan Yardımı Başvurusu" kapsamında başvuru yapabilecekleri kanalları araştırıyor.

Peki, nakit ve  gıda yardımı için nereye başvurulur? İşte 2026 Ramazan yardımı başvuru detayları...

RAMAZAN YARDIMI BAŞVURU KANALLARI 2026

Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kurumlara başvurabiliyor:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri

Vakıflar (Kızılay, Vakıflar GM, SYDV)

Başvurular değerlendirilirken hane geliri, sosyal durum, engellilik, dul ve yetimlik gibi kriterler dikkate alınıyor.

İç Haber Haberleri