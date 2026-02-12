Ramazan yardımı başvuruları 2026: Nakit ve gıda yardımı başvuru kanalları

- 2026'da Ramazan yardımı için nakit ve gıda desteği başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonu ile çeşitli kurumlar tarafından sağlanıyor.
- Yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
- Başvurular, hane geliri ve sosyal durum gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.
19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde Türkiye genelinde büyük bir yardımlaşma seferberliği başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen desteklerin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), kaymakamlıklar, belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ve nakdi destek sağlıyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, "2026 Ramazan Yardımı Başvurusu" kapsamında başvuru yapabilecekleri kanalları araştırıyor.
Peki, nakit ve gıda yardımı için nereye başvurulur? İşte 2026 Ramazan yardımı başvuru detayları...
RAMAZAN YARDIMI BAŞVURU KANALLARI 2026
Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kurumlara başvurabiliyor:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri
Vakıflar (Kızılay, Vakıflar GM, SYDV)
Başvurular değerlendirilirken hane geliri, sosyal durum, engellilik, dul ve yetimlik gibi kriterler dikkate alınıyor.