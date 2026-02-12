Ramazan yardımı başvuruları 2026: Nakit ve gıda yardımı başvuru kanalları Nakdi Ramazan yardımı, gıda kolisi desteği, erzak ve alışveriş kartı gibi desteklerin farklı kurumlar tarafından sağlanacağı Ramazan 2026 için başvuru süreci merak edildi. Peki; Ramazan yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte, detaylar ve kurumlar...

Göster Hızlı Özet 2026'da Ramazan yardımı için nakit ve gıda desteği başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonu ile çeşitli kurumlar tarafından sağlanıyor.

Yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde Türkiye genelinde büyük bir yardımlaşma seferberliği başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen desteklerin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), kaymakamlıklar, belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ve nakdi destek sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, "2026 Ramazan Yardımı Başvurusu" kapsamında başvuru yapabilecekleri kanalları araştırıyor. Peki, nakit ve gıda yardımı için nereye başvurulur? İşte 2026 Ramazan yardımı başvuru detayları... RAMAZAN YARDIMI BAŞVURU KANALLARI 2026 Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kurumlara başvurabiliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Vakıflar (Kızılay, Vakıflar GM, SYDV) Başvurular değerlendirilirken hane geliri, sosyal durum, engellilik, dul ve yetimlik gibi kriterler dikkate alınıyor.

