Rize'de etkili olan yağış bungalovları yıktı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

SU BASKINLARI OLDU

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.

AFAD: EN ÇOK YAĞIŞ İKİZDERE'YE DÜŞTÜ

AFAD Rize İl Müdürlüğü, Rize'deki sel, taşkın ve heyelanlarla ilgili açıklama yaptı.

AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesinde ölçüldüğü bildirildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, yağış sonrası Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin yaptıkları çalışmayla yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde de su birikintisi oluşan yolda araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişinin, sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine bu kişilerin güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.

15 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedilen açıklamada; 24 saatte metrekareye 75 kilogram yağış düşen Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilip, yakınlarının yanına yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

BUNGALOVLAR SELE KAPILDI

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı.

Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.