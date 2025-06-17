Rize'de haziran ortasında karla mücadele

İHA

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında, kış ve bahar aylarında düşen ancak hâlâ erimeyen kar ve çığ yığınlarının temizliği sürüyor. Doğu Karadeniz’in sert geçen kışından en çok etkilenen illerden biri olan Rize'de, yaz mevsimi gelmesine rağmen bazı bölgelerde metrelerce kar kalınlığı duruyor.

HAZİRAN ORTASINDA KARLA MÜCADELEYE DEVAM

Haziran ayına girilmiş olmasına rağmen, özellikle Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 438 metre yükseklikteki Eğrisu Yaylası’nda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren Rize İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki yolları ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

"HAZİRAN DEDİĞİN, RAKIMA GÖRE DEĞİŞİR"

Sosyal medyada ise bu sıra dışı manzara esprili bir dille paylaşıldı. Rize İl Özel İdaresi, Eğrisu Yaylası'ndaki kar temizleme görüntülerini, 'Haziran dediğin, rakıma göre değişir' notuyla takipçilerine sundu.