Eşinin sel sularına kapıldığını düşünerek panik yaşayan kadın ve eşi Mehmet Bostancı, korku dolu o anları anlatarak ölümden döndüklerini dile getirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde yaşayan Mehmet ve Nezahat Bostancı çifti, sel anında korku dolu dakikalar geçirdi.

Bostancı çifti, sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldukları o anları ise kurtulmanın sevinciyle anlattı.

"EŞİME KAÇ DİYE BAĞIRDIM"

Eşinin evin önünde olduğunu söyleyen Nezahat Bostancı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İstanbul'da arkadaşlarım ve yakınlarım burada benden video, haber bekliyor. Ben de video çekeyim dedim, gösteririm diye. Baktım, üstten aşağı her şey geliyor. Odun, ağaç geliyor. Eşim de burada. 'Mehmet kaç, Mehmet kaç' diye bağırdım. Mehmet'in o tarafa kaçtığını fark edemedim. Odunlar falan onun peşine geldi. Ben, 'Mehmet gitti, Mehmet gitti' diye bağıra bağıra ev tarafına koştum. Caminin o tarafa baktım, 'Sel onu o tarafa mı attı, yoksa ırmaktan aşağı mı gitti?' Baktım duruyor orada. Bir sevindim ama çok fenaydı. Anlatılmıyor."

"OĞLUM DA DIŞARIDAYDI"

Nezahat Bostancı, oğlunun da o sırada dışarıda olduğunu söyledi.

Kaçması için uyardığı oğlunun ev tarafına geçtiğini belirten Bostancı, "Korkulukların yukarısına çıktı. Ben de eve çıktım, mutfağın camını açtım. 'Onu üstünden alayım' dedim. 'Çıkamam' dedi, 'çıkarsın, ben seni alacağım' dedim. Öylece çıktı ve onu aldım." dedi.

Rize'yi vuran selin korkunç görüntüleri

"KENDİMİ MEZARLIĞA ATTIM"

Mehmet Bostancı ise sel sırasında çay bahçesinde olduklarını söyleyerek, "Derenin, ırmağın yönü değişince biz eve doğru kaçtık. Hanım eve girdi. Ben kapıdaydım. Bekliyorum, ne yönde gidecek, büyüklüğü ne kadardır? Baktım yukarıdan heyelan olunca derenin yönü iyice kabardı. Alabora şeklinde aşağı doğru geliyor, ben kendimi en kısa yönden evin köşesinden mezarlık tarafına attım. Gelen hafriyat arkamdan geçti, ırmağa gitti. Kendimi öyle kurtarmış oldum." ifadelerini kullandı.

Rize'de, selden etkilenen çift o anları anlattı

"KANIM DONDU"

Eşinin görüntüleri çektiğini belirten Bostancı, "Benim kaybolduğumu görüntüden görünce küçük oğlumuza sesleniyor, 'Oğlum, baban sele kapıldı. Baban gitti' diye feryat ediyor. Ben de mezarlık tarafına gitmişim, babama dua okuyorum ki 'Baba biz de geliyoruz, bizim de günümüz bitti galiba, bu kadardı.' Bu, beni görünce o zaman rahatladı. Kanım dondu. Allah'ın izniyle bu merdivenin sayesinde kurtulmuş oldum." diye konuştu.