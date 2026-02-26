Sahara Geçidi’nde çığ paniği: Kurtarma ekipleri de mahsur kaldı

Ardahan-Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde, sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede kar temizleme çalışması yürüten iş makinelerinin üzerine çığ düştü.

Olayın ardından mahsur kalan araçları kurtarmak için bölgeye sevk edilen Kars Karayolları ekipleri, yoğun tipi ve art arda gelen kar kütleleri nedeniyle ilerleyemeyerek bölgede mahsur kaldı. Kurtarma operasyonuna giden ekiplerin de çığ bölgesinde kalmasıyla durumun ciddiyeti arttı.

ARAÇLAR KAR ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, kar kütlelerinin altında herhangi bir vatandaş bulunmuyor. Facianın eşiğinden dönüldüğü belirtilirken çok sayıda iş makinesi ve araç, kar altında kalmış durumda. Yol, güvenlik gerekçesiyle tamamen trafiğe kapatıldı.

"CANIMIZI KURTARDIK"

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde karla mücadele ederken düşen çığın altından kendi imkanları ile kurtulan işçiler, yaşadıklarını anlattı. Kar yığını altında kalan iş makinelerini çıkarmaya çalışan işçilerden biri, "Bugün ayın 26'sı. Çığın altında kaldık. Makineleri çıkarttık, canımızı kurtardık." dedi. Kurtarma çalışmalarına katılan başka bir işçi de ikinci bir çığ tehlikesine dikkat çekti.