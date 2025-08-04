Sakarya'da bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı

Sakarya'da Adapazarı ilçesinde Yağcılar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde, iddiaya göre bilinçsizce yakılan ateş sıralı olarak bulunan 7 dükkandan 4'üne sıçradı.
SAKARYA’DA ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi.
6 ekip ve 20 personelle yangına müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürdü.
ŞAHIS VEYA ŞAHISLAR ARANIYOR
Bölgeye sevk edilen olay yeri ekipleri ise yanan dükkanlarda incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.