Sakarya'da bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme

İHA

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.

İŞLETME SAHİBİ VE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI, BUNGALOV MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, yaşanan skandal olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

İşletme sahibi 31 yaşındaki H.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, bungalovda çalışan bir kişinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ve ilçe belediyesi tarafından işletmenin süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.