Sakarya’da duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

İHA

Sakarya’da Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Camili Mahallesi mevkiinde, B.T. kontrolündeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yaralanan sürücüler B.T. ve E.D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli 7 kişiye bölgede ilk müdahaleleri yapıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.