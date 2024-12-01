İHA

Kocaeli'de yaşayan ve 25 yıldır tenis eğitmenliği yapan 43 yaşındaki Gökhan Başak, 7 yıl önce İstanbul'da Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasındaki maçta tanıştığı Dilek Gözüyılmaz (51) ile birlikte tenis oynamaya başladı. Çift, yaklaşık bir ay önce Türkiye Tenis Federasyonu'nun Sakarya'da düzenlediği T200 Masters Tenis Turnuvası'na katıldı. Bu turnuva, Gökhan Başak için unutulmaz bir anıya sahne oldu.

SAKATLANMA NUMARASIYLA EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

Başak, final maçından önce yaptığı ısınma hareketleri sırasında sakatlanmış gibi yaparak yere düştü. Acı içinde kıvranan Başak’ı gören Dilek Gözüyılmaz paniğe kapıldı ve hemen yardıma koştu. Ancak yardım yerine, Başak cebinden bir yüzük çıkararak ona evlenme teklif etti. Şaşkınlık içinde olan Gözüyılmaz, teklifi kabul etti. Tenis sayesinde tanışan çift, 16 Kasım’da dünya evine girdi ve düğün fotoğraflarını gelinlik ve damatlıkla tenis kortunda çektirdi.

ARKADAŞININ ÖNERİSİYLE SÜRPRİZ TEKLİFİ HAZIRLADI

Gökhan Başak, sürpriz evlilik teklifini bir arkadaşının önerisiyle gerçekleştirdiğini belirtti:

İstanbul'daki bir tenis maçında görevliydim ve Dilek Hanım bilet bulamamıştı. Bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Evlilik teklifimi de Sakarya'da bir tenis turnuvasında yaptım. 7 yıl boyunca teklif edemedim, ama bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu sürprizi hazırladık. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan da onay alarak, maç öncesinde ısınırken yere düştüm ve Dilek Hanım telaşla yardıma geldi. O anda dünyanın en harika cevabını aldım. Diğer kortlarda oynayanlar da bunu gerçek sandı ve yanıma koştular. Teklifi ettikten 3 hafta sonra evlendik. Tenis sayesinde tanıştık ve birlikte tenis oynamaya devam ediyoruz.

"TENİSLE TANIŞTIK, SEVDİĞİMİZ SPORLA EVLENDİK"

Tenisle 2014 yılında tanışan ve Almanca öğretmeni olan Dilek Gözüyılmaz ise, tanışma hikayesini şöyle anlattı: