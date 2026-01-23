Sakın kaçırmayın: Bu gece gökyüzü gülümseyecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gökyüzü meraklıları, bu geceyi iple çekiyor...

Kuzey ışıkları kadar nadir bir olay, akşam saatlerinde yaşanacak.

Ay, Satürn ve uzak gezegen Neptün, gökyüzünde bir araya gelerek nadir bir "üçlü kavuşum" oluşturacak.

Ay'ın genişleyen hilal (waxing crescent) evresinde olduğu bu akşam, üç gök cisminin dizilimi gökyüzünde adeta bir "gülen yüz" figürünü andıracak.

Hilal şeklindeki Ay bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu gülümsemenin üzerindeki iki göz gibi görünecek.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜNECEK

Bu nadir dizilim, gün batımından hemen sonra batı ufkunda oldukça alçak bir konumda görülebilecek.

Ay ve Satürn, hava kararmaya başladığında çıplak gözle oldukça rahat bir şekilde seçilebilecek.