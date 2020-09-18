Şanlıurfa’da drone’lu maske denetimi
- İHA
- 18.09.2020 - 08:58
- Güncelleme : 18.09.2020 - 08:58
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kuralların etkin şekilde uygulanması, yaygın ve sürekli şekilde denetimin sağlanması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde geniş kapsamlı denetimler yapıldı.
KAPSAMLI DENETİM
Polis, jandarma, kamu çalışanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla icra edilen denetimlerde, izolasyon, maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları mercek altına alındı.
Şanlıurfa’da drone’lu maske denetimi ViDEO
DRONE DESTEĞİ
Halkın toplu halde ve yoğun bulundukları noktalara odaklanan denetimlere, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü de drone ile destek verdi.
Balıklıgöl çevresi ve tarihi çarşılar bölgesinde drone ile maske ve fiziki mesafe denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenenlere ceza kesildi.