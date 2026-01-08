Şanlıurfa'da istinat duvarı çöken binadaki vatandaşlar tahliye edildi

- Şanlıurfa'da bir inşaat temel çukurunda toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.
- Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
- Bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Şanlıurfa’da akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi 119’uncu sokakta son günlerde yaşanan kar yağışı nedeniyle inşaat temeli için kazılan çukurda toprak kayması meydana geldi.
TOPRAK KAYMASI İSTİNAT DUVARINI YIKTI
Kayan toprak nedeniyle yan binanın istinat duvarını yıkıldı.
Duvarın yıkılması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler, binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.
Bina tamamen boşaltılırken kimsenin yaklaşmaması için de etrafına güvenlik şeridi çekildi.