Şanlıurfa'da otomobilde bırakılan küçük kızı itfaiye kurtardı
Ailesi tarafından bırakıldığı otomobilde, havasız kalan Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak için, itfaiye erleri camı kırdı.
- DHA
- 09.09.2020 - 18:20
Şanlıurfa'nın Yenice Mahallesi’nde, Suriye uyruklu aile, alışveriş yapmak için 5 yaşında kız çocuklarını otomobilde bırakarak gitti.
Sıcak havanın da etkisiyle otomobilde terlemeye başlayan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ağladığını duyanlar, ailesine ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
CAMI KIRIP KURTARDILAR
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, çocuğu kurtardı. Vatandaşlar, küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ismi öğrenilemeyen çocuk, daha sonra bölgeye gelen ailesine teslim edildi.
Şanlıurfa'da otomobilde bırakılan küçük kızı itfaiye kurtardı VİDEO