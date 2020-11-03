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    Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

    Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 15:57
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    Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa da PKK operasyonu: 4 gözaltı #1

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