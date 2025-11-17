Şanlıurfa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan zehirlenen yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Göster Hızlı Özet Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soba gazı zehirlenmesi sonucu yaşlı bir çift dumandan etkilendi.

Hacı Özpolat hayatını kaybederken, eşi Safiye Özpolat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Siverek’e bağlı kırsal Sarıkaya (Sahrik) Mahallesi’nde, Hacı Özpolat (64) ile eşi Safiye Özpolat (65) evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi. YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE BAYGIN BULUNDU: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI Çiftle iletişim kuramayan yakınları durumdan şüphelenerek eve girdi ve yaşlı çifti baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İç Haber Haberleri İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

Türkiye, Portekiz donanması için ilk askeri geminin yapımına başladı

Batman'da sağanak yağmur altında arabasını yıkadı