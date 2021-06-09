Şanlıurfa'daki işçiler, minare yapımında önlem almadı
Yapımı süren bir caminin minaresinde kurdukları tahta iskelede hiçbir önlem almadan çalışan işçiler, görenleri şaşırttı.
- DHA
- 09.06.2021 - 12:44
- Güncelleme : 09.06.2021 - 12:46
Şanlıurfa'daki Yenice Mahallesi'nde yapımı devam eden Medine Melik Camii'nin yerden 30 metre yükseklikteki minaresinin yapımı devam ediyor.
Minarenin yapımı sırasında, başlarında koruyucu baret bulunmayan 2 işçinin, etrafına kurdukları tahta iskele üzerinde güvenlik tedbiri almadan çalışması şaşırttı.
BİR ELİYLE TUTUNUP, BİR ELİYLE ÖRDÜ
Yürekleri ağızlara getiren işçiler, görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden bir eliyle iskeleye tutunup, diğer eliyle kalıp betonlarla minareyi örmeye çalışıyor.