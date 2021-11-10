Şehit annesinden Lütfü Türkkan tepkisi: Gazi Meclis'e ayaklarını bastırmasınlar

Hatay'da bir araya gelen şehit aileleri, İyi Parti'yi kınadı. Lütfü Türkkan'a tepki gösteren şehit annesi Meyrem Kurtul, "Yüce gazi Meclis'e o kişilerin ayaklarını bastırmasınlar" dedi.

Hatay’da şehit aileleri bir araya gelerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınadı.

ŞEHİT ANNESİNDEN LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ

Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul’un annesi Meryem Kurtul, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a yapılan kınamanın yeterli olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'YE DE SESLENİYORUM"

"Bingöl’de şehit olan kardeşimizin kardeşine küfretmek ne demek. Onlar şehidimizin kardeşine değil kendilerine küfrediyorlar. Bu çok acı bir şey. Biz şehit aileleri olarak bu küfürleri kabul etmiyoruz. Buna kınamakta yetmez. Ben buradan CHP’ye de seslenmek istiyorum.

"HANİ DİYOR YA 'GAZİ MECLİS' O GAZİ MECLİS'E O KİŞİLERİN AYAKLARINI BASTIRMASINLAR, DESTEK VERMESİNLER"

Hani diyor ya ‘Gazi Meclis’ Atatürk’ün kurmuş olduğu o yüce Gazi Meclis'e o kişilerin ayaklarını bastırmasınlar. Destek vermesinler. O adamı oraya koymasınlar biz görelim bunu şehit aileleri olarak. ’Şehit ailelerinin yanındayız’ diyorlar bize küfrediliyor. Küfredenlere hiçbir şey söylemiyorlar."

"ONLARIN BU TEMSİLCİLİĞİ BİZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HAKARETTİR"

Kırıkhan Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Bestami Antepli, ilçede bulunan şehit aileleri ile birlikte şehitlikte bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Bestami Antepli de aziz şehitleri minnetle andıklarını ifade ederek, “Aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerine hakaret ve saygısızlık eden Lütfü Türkan’ı ve onu savunan, destekleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyoruz. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak şehit yakınlarımıza, ailelerine ve şehitlerimizin o aziz emanetlerine hakaret eden şahısları toplumun temsilcisi olarak kabul etmiyoruz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından aldı ve bastığımız toprak şehitlerimizin kanları ile sulandı. Şehitlerimizin kanları ile sulanan bu topraklar üzerinde yaşayan hiçbir milletin, hiçbir halkın temsilciğini yapabileceklerini düşünmüyoruz. Yapmalarını istemiyoruz. Onların bu temsilciliği, biz şehit yakınları ve gazilere hakarettir.” diye konuştu.