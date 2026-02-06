Sıfır faizli krediler onaylandı! Şubat 2026 faizsiz kredi veren bankalar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Faizsiz kredi arayanlara müjde...

Bankalar, Şubat 2026 kampanyalarını tek tek açıkladı.

Nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla kredi başvurusu yapan birçok tüketici, sıfır faizli kredi imkanlarından yararlanıyor.

18 yaşını dolduran herkesin yararlanabildiği %0 faizli kredi kampanyalarında, kullanılabilecek tutarların 75 bin liraya kadar yükselmesi dikkat çekiyor.

Şubat 2026 döneminde bankaların sunduğu cazip kampanyalar, kredi kullanmayı düşünen tüketicilerin ilgisini artırmış durumda.

İşte, faizsiz kredi veren bankalar ve detaylar...

QNB Finansbank, yeni müşteri olanlara özel olarak toplamda yaklaşık 85 bin TL’ye varan faizsiz finansman imkânı sunuyor. Bu kampanya kapsamında 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ile birlikte 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans seçeneği bulunuyor.

Ödeme süresi kısa vadeli olup, genellikle 3 ayla sınırlı tutuluyor.

Garanti BBVA da Şubat 2026 döneminde faizsiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor.

Banka, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara 50 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi ve buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans imkânı sağlıyor. Bu pakette de geri ödeme süresi çoğunlukla 3 ay olarak uygulanıyor.

DenizBank’ın kampanyası ise tutar açısından dikkat çekiyor.

Banka, yeni müşterilere toplamda 90 bin TL’ye varan faizsiz kredi paketi sunuyor. Bu paketin içinde 65 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans bulunuyor.

Ödemeler kısa vadede, genellikle 3 ay içinde yapılıyor.

Akbank da faizsiz kredi kampanyasıyla öne çıkan bankalar arasında.

Akbank Mobil üzerinden müşteri olanlara, 45 bin TL’ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi ile birlikte 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans imkânı tanınıyor. Bu kampanyada vade seçenekleri 3 aydan başlayıp bazı durumlarda 12 aya kadar uzayabiliyor.