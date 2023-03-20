Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşların başı kargalarla dertte Tarlalarda ekim dönemine başlanılmasıyla aç kalan kargalar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarla ve otoyollara akın etti.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü Mahallesi'nde görülen karga istilasının ardından benzer bir haber de Şırnak'tan geldi.

Silopi ilçesinde yüzlerce karga tarla ve karayoluna inerek istila etti.

Tarlalarda ekim dönemine başlanılmasıyla aç kalan kargalar tarlalar ve otoyollara akın ediyor.

Çıkardıkları sesler korkutuyor

Aynı anda uçarak Silopi Ovası'nda görsel bir şölen sunan kargalar çıkardıkları sesler ile korku salıyor.

Tarlalarda ve otoyol kenarlarında yiyecek arayan kargalar araçların geçişleri ile havalanıyor.

Aç kalarak bölgeye tüneyen kargaların Habur Sınır Kapısı’na doğru ilerledikleri görüldü.