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20 Mart'taki Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedilen görüntülerde, kutlamalarda görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan engelli birey Barış Sebzeci’nin ürünlerini satın almıştı. Ardından polis memurları, aldıkları pamuk şekerleri alana gelen çocuklara dağıtmışlardı.

MANSUR YAVAŞ, POLİSLERİN İKRAMINI ELEŞTİRMİŞTİ

Bir süre sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen kalabalığa hitap ederek, burada yaptığı konuşmada yeni bir tartışmayı başlatmıştı. Yavaş, açıklamalarında polisin Doğu'daki tavrı ile İstanbul'daki tutumunu karşılaştırmıştı.

Gelişen bu olayların ardından açıklamalar hızla art arda gelmeye devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya dair bir paylaşımda bulunarak şunları ifade etti:

Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.



Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.



Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz.



Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum.

O POLİS, BAYRAMDA DA ŞEKER DAĞITTI

Polis memuru Ali Talha Balbal, bu kez Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara bayram şekeri ikram ederek bir kez daha gönülleri fethetti.

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