Sivas'ta 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ekipler yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25 Şubat akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

432 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun yağış nedeniyle il genelinde 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Karla mücadele kapsamında çok sayıda iş makinesi ve personel ile çalışma yürüten ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz görev yapıyor.

Ekiplerin, ulaşımın en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.