Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tedavi gören eski genel başkan Hikmet Çetin'i ziyaret etti. Özel ziyarette, Çetin'in sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.
CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 8 Ekim 2025'te soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Hikmet Çetin, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda kalmıştı.
ESKİ GENEL BAŞKANI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 88 yaşındaki Çetin'i İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Özgür Özel, ziyaret sırasında Çetin'in doktorlarıyla görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Çetin’in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
