ŞOK’a tadilat ürünleri geliyor! Vidalama seti, matkap, testere, takım çantası…

ŞOK hafta sonuna özel aktüel kampanyalarını duyurdu.

Yayınlanan yeni katalogla birlikte, hem evde işlerini halletmek isteyenler hem de araç bakımıyla ilgilenenler için dikkat çeken ürünler raflardaki yerini aldı.

Aprilla markasına ait avuç taşlama, darbeli matkap, dekupaj testere ve akülü vidalama seti gibi elektrikli el aletleri, kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca kışlık oto cam suyu, radyatör antifrizi ve farklı renk seçeneklerine sahip sprey boyalar, araç bakımını uygun maliyetle yapmak isteyenler için öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

Sınırlı stoklarla satışa sunulan ŞOK hafta sonu fırsatları, hem mağazalarda hem de kampanya süresi boyunca geçerli olacak.

İşte ŞOK 10 Ocak aktüel ürünler: