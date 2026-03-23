Yozgat’ta ata tohumlarıyla tarım hafızası canlı tutuluyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Çakırhacılı köyünde, dedelerinden kalan ata tohumlarını yaşatan Hasan Çetin, “Sarı Dolma” biberini yıllardır üretmeye devam ediyor. Ailesi 1978 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ederken beraberinde getirdiği tohumları, nesiller boyu koruyarak günümüze ulaştırdı.

Hasan Çetin, “Bu tohum sadece bir biber değil, ailemizin ve köyümüzün tarımsal hafızasıdır. Her yıl ekim yaparak neslini devam ettiriyorum.” dedi.

SARI DOLMA BİBERİNİN EŞSİZ YAPISI

Kendine özgü yapısıyla dikkat çeken sarı dolma biberi, sap kısmı aşağıda kalırken meyvesi yukarı doğru büyüyerek diğer biber türlerinden ayrılıyor. Çetin, Mersin’de seracılık deneyimi kazandıktan sonra öğrendiklerini köyünde uyguluyor ve ata tohumunun korunmasına büyük önem veriyor.

YEREL TARIM KÜLTÜRÜ İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

Çakırhacılı köyünde sürdürülen bu üretim, hem biyolojik çeşitliliğin hem de yerel tarım kültürünün yaşatılması açısından örnek gösteriliyor. Hasan Çetin, yerel üretimin önemine değinerek, “Ata tohumlarımızı yaşatarak geleceğe bir kültürel miras bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.