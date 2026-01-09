Süper Kupa final maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saati…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Turkcell Süper Kupa finali öncesinde önemli bir karar alındı.

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesi, hava şartları nedeniyle maç programında değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ve kulüp yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılaşmanın başlama saatinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe final maçı saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın oynanacak karşılaşmaya ilişkin saat değişikliği kararını resmen açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 20.30’da başlaması planlanan müsabaka, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha erken bir saate alındı.

TFF açıklamasında, İstanbul Valiliği tarafından yapılan yoğun yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının dikkate alındığı belirtildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda karşılaşmanın saat 18.45’te oynanmasına karar verildi.

Dev mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.