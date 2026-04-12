Tarih verildi: Termometreler 30 dereceyi gösterecek

Bahar aylarının serin havasına veda etmeye hazırlanın.

Uzmanlardan sıcak hava sevenlere müjde niteliğinde bir haber geldi.

Hafta ortasından itibaren yurdumuzu etkisi altına alacak olan Afrika sıcak hava dalgası, adeta yazı erkenden getirecek.

Perşembe günü itibarıyla termometrelerin zirve yapacağı belirtilirken, özellikle güney hattında adeta yaz sıcağı yaşanacak.

30 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, perşembe günü sıcaklıkların bazı bölgelerde 30 derecelere çıkacağını belirtti.

Yaptığı paylaşımda, “Afrika sevenlere müjde olsun! Hafta ortasından itibaren Afrika sıcak hava dagası yurdumuza açılış için gelecek. Perşembe günü Mersin, Adana, Osmaniye hattı doğrudan 30 dereceye çıkacak.” ifadelerini kullandı.