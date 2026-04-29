Tarım Kredi'den halka arz müjdesi: Süt, yem ve market halka açılıyor

Tarım Kredi Holding iş­tiraklerinden Tarım Kredi Yem, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Koop Mar­ket halka arza hazırlanıyor.

Ta­rım Kredi Kooperatifleri Bir­liği Genel Müdürü Hüseyin Aydın, holding bünyesindeki 3 şirketin halka arz edileceği­ne dikkat çekti.

Aydın, “İlk aşama­da Tarım Kredi Süt’ü ve sonra­sında, yine 2026 yılı içerisin­de Tarım Kredi Yem’i halka arz etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 350 mağazaya ulaşan ve 1 milyar dolarlık değeri aşan Ta­rım Kredi Koop Market’in yüz­de 25’lik bölümünün halka ar­zını ise 2027’de planlıyoruz” dedi.

Yatırım planları arasında Gübretaş Maden için faz-2 yatırımı ile faz-1 kapasite artırımı, TK Yem için Erzurum ve Balıkesir'de yeni fabrikalar yer alıyor.

GÜNDE 903 BİN MÜŞTERİ

Memurlar.net'e göre; KOOP Market'lerden günde 903 bin kişinin alışveriş yaptığını söyleyen Aydın, "Anket çalışmamıza göre her ekonomik gruptan, her yaştan hatta her siyasi görüşten insanımız bizim müşterimiz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Rakiplerimizin girmediği küçük yerleşim birimleri, hatta köylerde kooperatiflerimiz aracılığıyla 300-350 çeşit perakende ürünü satıyoruz. En uç noktalarda bile olmak bize avantaj sağlıyor. Şu an bir marka hariç perakende sektöründe mağaza başına ciroda en öndeyiz. Rakiplerimizin 10 yılda ulaştığı market sayısına 2 yılda ulaştık" dedi.