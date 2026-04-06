Tekirdağ'da deniz kenarına otomobil düştü: 3 yaralı

Şarköy ilçesine uçurumdan deniz kenarına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da gece saatlerinde Şarköy'ün Gaziköy ile Uçmakdere Mahallesi arasındaki Dumdum Çeşme mevkisinde İ.A.'nın kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine uçurumdan deniz kenarına düştü.
DENİZ KENARINA UÇAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, deniz kenarına inerek otomobilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar, daha sonra sedye ile alınarak kaldırıldıkları Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)