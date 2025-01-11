Tekirdağ'da şiddetli poyraz, deniz ulaşımına izin vermiyor

AA
Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda beklediğini söyledi.
"BALIK AVI, HAVALAR DÜZELİNCE DEVAM EDECEK"
Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.
ÇORLU HAVALİMANI'NDAKİ ÖZEL EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL
Öte yandan, Çorlu Havaalanı'ndaki özel eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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