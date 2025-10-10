Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'dan kasa kasa balıkla döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçı tekneleri, denizden dolu ağlarla döndü. Limana getirilen onlarca kasa istavrit, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluk, tezgâhlara da yansımaya başladı.

TEZGAHLARDA BOLLUK, BALIKÇILARDA UMUT

Av sezonunun verimli geçtiğini belirten Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Büyük gırgır tekneleri istavrit, hamsi, kolyoz ve sardalya avcılığı yapıyor. Allah nasip ederse vatandaşlarımız uygun fiyatlı ve taze balık yemeye devam edecek.” dedi.

"BU SENE BEREKETLİ GEÇECEK"

Son günlerde avların yüz güldürdüğünü vurgulayan Pehlivanoğlu, “Yaklaşık bir haftadır büyük teknelerdeki arkadaşlarımızın yüzleri gülüyor. İnşallah bu sezon bol ve bereketli geçecek.” ifadelerini kullandı.