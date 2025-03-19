Ticaret Bakanlığı ithalatta 1 milyon tonu aşmayacak tarife kontenjanı açtı

İHA

Ticaret Bakanlığı, et üretiminde kritik bir bileşen olan hayvan yemi girdilerinden mısır için arz güvenliğini sağlamak ve fiyat artışlarını önlemek amacıyla, 30 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere 1 milyon tonu aşmayacak tarife kontenjanı uygulamaya koydu.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığımız piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri almaktadır"

"YÜZDE 5 GÜMRÜK VERGİLİ TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR"

Tarım ve Orman Bakanlığını talebi üzerine fiyat istikrarı için kararın alındığı belirtilen açıklamada şunlar belirtildi:

"Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden et için önemli bir üretim girdisi olan hayvan yeminin yanı sıra diğer bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak, bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 30 Haziran 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır"

"MISIR İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ ASIL SEVİYESİ OLAN YÜZDE 130 OLARAK UYGULANACAKTIR"

1 Temmuz'dan sonra mısır ithalatından gümrük vergisinin tekrar yüzde 130 olarak uygulanacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: