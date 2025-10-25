Abone ol: Google News

Tokat’ta 80 kız öğrenci ateş, bulantı şikayetleriyle hastanelik oldu

Tokat’ta, bir yükseköğretim yurdunda kalan 80 kız öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 01:17
Tokat’ta 80 kız öğrenci ateş, bulantı şikayetleriyle hastanelik oldu
  • Tokat’ta bir yükseköğretim yurdunda kalan 80 kız öğrenci ateş ve bulantı şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
  • Tokat Valiliği, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve endişelenecek bir durum bulunmadığını açıkladı.
  • Olayın ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.

Tokat’ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan 80 öğrenci akşam yemeği sonrası ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine başvurdu.

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ

Tedavileri yapılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tokat Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İç Haber Haberleri