TOKİ İstanbul son dakika 2026: Kura tarihi için geri sayım...

İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 100 bin TOKİ konutu için geri sayım sürüyor.

Başvuru yapan 1.5 milyona yakın vatandaş kura sürecine odaklanmış durumda.

Özellikle dar ve orta gelirli aileler için büyük önem taşıyan bu projede, hak sahiplerinin ne zaman belli olacağı merakla bekleniyor.

Kura tarihine ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, başvuru süreci, şartlar ve son gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURASI SON DURUM 2026

İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için kura süreci devam ediyor.

Başvurusu kabul edilen ve reddedilen aday listeleri yayımlandı.

Türkiye genelinde birçok ilde kuralar tamamlandı, gözler İstanbul’a çevrildi.

Bakanlık açıklamalarına göre kura çekiminin Ramazan Bayramı sonrasında yapılması planlanmıştı.

Yoğun başvuru nedeniyle sürecin Nisan ayının ilk haftasına kadar sarkabileceği de ifade ediliyor.