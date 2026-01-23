TOKİ Manisa kura çekimi CANLI İZLE | 2026 Manisa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra şehzadeler şehri Manisa'ya geldi.

TOKİ tarafından yürütülen projede asil ve yedek hak sahiplerinin belirleneceği Manisa TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Başvuruda bulunan binlerce aday, isimlerinin listede olup olmadığını canlı yayında takip edebilecek.

Peki, TOKİ Manisa kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Manisa TOKİ kura çekimi, bugün saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleşecek. Vatandaşlar kura çekimini, TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Canlı yayında adını göremeyenler için ise sonuçlar çekilişin hemen ardından sisteme yüklenecek.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

- e-Devlet Üzerinden Sorgulama: e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazarak sonuç ekranına ulaşabilir, TC kimlik numaranızla anında sorgulama yapabilirsiniz.

- TOKİ Resmi Sitesi: Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından tam listeler toki.gov.tr adresindeki "Duyurular" ve "Sonuç Sorgulama" sekmelerinde yayınlanacak.