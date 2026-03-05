TOKİ ödeme planı 2026: İşte 1+1 ve 2+1 TOKİ konut taksit sayısı ve tutarı

TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal projesinde kura süreci sona yaklaştı.

Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan taksit seçenekleriyle, 1,8 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde hayata geçirilen proje, dar gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

Son kuralar çekilmeye başlarken vatandaşlar, aylık taksit tutarları ve ödeme planını merak etmeye başladı.

İşte TOKİ’nin son ödeme planı ve taksit bilgileri…

İSTANBUL’DAKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI

55 m² 1+1 Konut

Satış fiyatı: 1.950.000 TL

Peşinat: %10 (195.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 7.313 TL

65 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.450.000 TL

Peşinat: %10 (245.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.188 TL

80 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.950.000 TL

Peşinat: %10 (295.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 11.063 TL

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDEKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI

55 m² 1+1 Konut

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

65 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

80 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ’ye göre, konut alıcılarının taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacak.

Vatandaşlar, ilk taksit tarihini ve ödeme detaylarını sözleşme sırasında öğrenebilecek.