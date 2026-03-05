TOKİ ödeme planı 2026: İşte 1+1 ve 2+1 TOKİ konut taksit sayısı ve tutarı

TOKİ’nin 500 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ederken vatandaşların gözleri ödeme planı ve aylık taksitlere çevrildi. Peki, TOKİ taksit ödemeleri başladı mı? Kaç taksitle ödenecek ve taksit tutarı ne kadar? İşte TOKİ taksit ve ödeme planına dair tüm detaylar…
TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal projesinde kura süreci sona yaklaştı.
Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan taksit seçenekleriyle, 1,8 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde hayata geçirilen proje, dar gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı amaçlıyor.
Son kuralar çekilmeye başlarken vatandaşlar, aylık taksit tutarları ve ödeme planını merak etmeye başladı.
İşte TOKİ’nin son ödeme planı ve taksit bilgileri…
İSTANBUL’DAKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI
55 m² 1+1 Konut
Satış fiyatı: 1.950.000 TL
Peşinat: %10 (195.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 7.313 TL
65 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.450.000 TL
Peşinat: %10 (245.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.188 TL
80 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.950.000 TL
Peşinat: %10 (295.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 11.063 TL
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDEKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI
55 m² 1+1 Konut
Satış fiyatı: 1.800.000 TL
Peşinat: %10 (180.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 6.750 TL
65 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.200.000 TL
Peşinat: %10 (220.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 8.250 TL
80 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.650.000 TL
Peşinat: %10 (265.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.938 TL
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ’ye göre, konut alıcılarının taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacak.
Vatandaşlar, ilk taksit tarihini ve ödeme detaylarını sözleşme sırasında öğrenebilecek.