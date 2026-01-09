Toplu taşıma ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütahya’da şehir içi ulaşımı yakından ilgilendiren ücret düzenlemesi, Belediye Meclisi’nin yeni yılın ilk oturumunda karara bağlandı.

Kütahya Belediye Meclisi toplantısında gündemde öne çıkan başlıklardan biri toplu taşıma tarifelerindeki güncelleme oldu.

Toplantıda, Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından iletilen zam talebi ele alındı.

Daha önce meclisin 3 Aralık 2025 tarihli ve 354 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen başvuru, Eşel Mobil Sistemi kapsamında değerlendirilerek rapor haline getirildi. Hazırlanan komisyon raporu, meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Yapılan görüşmelerin ardından yeni ücret tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte zamlı toplu taşıma ücretleri...

ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Yeni düzenlemeye göre tam biniş ücreti 30 TL olarak belirlendi. İlkokul ve lise öğrencileri için indirimli kartla biniş ücreti 17 TL, üniversite öğrencileri için ise 24 TL oldu.

Üniversite öğrencilerine yönelik ikamet kartı ücreti 22 TL olarak güncellenirken, üniversite hattı olarak bilinen 16 numaralı hatta biniş bedeli 12 TL şeklinde belirlendi.

Basın kartı kullanan yolcular için ulaşım ücreti 20 TL olarak uygulanacak. Kredi kartı ile yapılan binişlerde ücret 30 TL olurken, buna ek olarak 6 TL banka komisyonu alınacak. NFC ve QR kod ile gerçekleştirilen temassız ödemelerde ise biniş bedeli 38 TL olarak belirlendi.

Öte yandan aktarma ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut uygulama korunarak aktarma bedeli 10 TLolarak devam edecek.

Yeni fiyatların, belediye tarafından açıklanacak tarihten itibaren şehir genelinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.