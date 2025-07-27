Toplu taşıma ücretlerine zam: İşte zamlı otobüs, tramvay, minibüs fiyatları

Samsun’da toplu taşıma ücretlerine zam geldi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla otobüs, tramvay ve dolmuş hatlarında yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.
Artışla birlikte ulaşım ücretlerinde 4 ila 5 TL arasında değişen bir zam yapıldı.
Yapılan düzenlemeye göre, şehir içi otobüslerde tam bilet ücreti 19,5 TL’den 23,5 TL’ye yükselirken, öğrenci bileti 12,5 TL’den 15 TL’ye çıktı.
Benzer şekilde tramvay ve dolmuş hatlarında da yeni ücret tarifeleri uygulanmaya başlandı.
TRAMVAY VE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM
- Tramvayda (1-12 durak) tam ücret 15 TL'den 18 TL'ye, öğrenci ücreti 10,5 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.
- Tramvayda (1-42 durak) tam ücret 22 TL'den 26,5 TL'ye, öğrenci ise 13,5 TL'den 16,5 TL'ye çıktı.
- Ring hatlarında tam ücret 14 TL'den 17 TL'ye, öğrenci ücreti 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.
- Kampüs içi tramvay ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı (Tam 3 TL, öğrenci 1,5 TL).
- 1-2-3-4 Nolu taksi dolmuşlarda tam ücret 24 TL'den 28 TL'ye, öğrenci ücreti ise 18 TL'den 22 TL'ye çıkarıldı.
AKTARMA VE TAKSİ ÜCRETLERİ DE ARTTI
- Tramvay ve otobüs arasında 1 saat içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.
- 1 saati aşan aktarmalarda ise 6,5 TL ücret alınacak.
- Ticari taksilerde açılış ücreti 90 TL'den 100 TL'ye, kilometre başı ücret ise 23 TL'den 27 TL'ye çıkarıldı.