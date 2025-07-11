Trabzon'da Doğu Karadeniz'in en büyük camisi ibadete açıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mevkisinde, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından annesi Hacı Hanife Bayraktar adına yaptırılan Hanife Hatun Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Doğu Karadeniz’in en büyük camisi olma özelliği taşıyan yapı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 26 dönümlük arazi üzerine inşa edildi.

Açılışa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Erdoğan Bayraktar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yetkilileri, siyasi ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

13 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Toplam 15 bin 833 metrekare inşaat alanına sahip cami, içeriğinde 2 bin 800 metrekare harim, 1.240 metrekare iç avlu ve 1.115 metrekare mahfil katıyla birlikte toplam 6 bin 611 metrekarelik bir ibadet alanı sunuyor. Yapı; 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, 700 kişilik konferans salonu, 500 kişilik aşevi, abdesthaneler, gasilhane ve kapalı otopark gibi pek çok sosyal birimi de bünyesinde barındırıyor. Engelli erişimi için asansör de düşünülmüş.

42 METRE YÜKSEKLİĞİNDE ANA KUBBE

Denize hâkim bir konumda yükselen caminin ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında. 78 metre yüksekliğinde dört minaresi bulunan camide toplam 12 şerefe yer alıyor. 24 pencereden gün ışığı alan cami, ses akustiği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Ön cephe, mihrap ve yan cephelerdeki büyük kemerler yapıya estetik ve mimari zenginlik katıyor.

ERDOĞAN BAYRAKTAR: "BU CAMİ TRABZON'A ÇOK YAKIŞTI"

Açılışta konuşan Erdoğan Bayraktar, caminin sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak tasarlandığını vurguladı:

Trabzon, tarihi ve stratejik önemi olan bir şehir. Bu büyüklükte bir külliye ihtiyacı uzun zamandır vardı. 2019’da inşa süreci başladı. Annem Hanife Bayraktar’ın adını taşıyan bu eser, sadece ona değil, tüm Hanife isimli kadınlara ithaf edildi. 200 dönümlük alanın 26 dönümüne inşa edilen külliye, hem ibadet hem sosyal hayat açısından önemli bir merkez olacak. Allah nasip etti, yapabildik. Büyük mutluluk duyuyorum.

"GEÇMİŞLE GELECEĞİ BULUŞTURAN BİR ESER"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da Hanife Hatun Camii’nin bölge için önemli bir yapı olduğunu belirtti:

Bu külliye yalnızca mimari anlamda değil, içinde yer alan kütüphane, atölye, derslikler ve kurs alanlarıyla bir ilim yuvası olacak. Ecdadımızın cami kültürünü bugüne taşıyan örnek bir yapı.

AHMET METİN GENÇ: "İLİM VE İRFAN YUVASI OLACAK"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise caminin şehre değer kattığını belirtti:

Hanife Hatun Külliyesi yalnızca bir ibadethane değil, hayatın merkezinde yer alan sosyal bir merkez olarak hizmet verecek. Bu büyük eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen Erdoğan Bayraktar’a ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan buradan yükselecek olan ilim, irfan ve kardeşliktir.

Tören, yapılan duaların ardından cami maketlerinin dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Açılış, kılınan ilk cuma namazıyla resmiyet kazandı.